أعلنت شرطة هامبشاير توجيه ​اتهامات إلى رحيم سترلينج، جناح منتخب إنجلترا السابق، الأربعاء، تتعلق بالقيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز بقصد الاستنشاق غير المشروع، وذلك على خلفية ‌حادث سير ‌وقع ​على ‌أحد الطرق ⁠السريعة ​في مايو الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة، في بيان لرويترز: «وجهت إلى رحيم سترلينج، البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم ⁠في بيركشاير، تهم ‌القيادة ‌الخطرة، وحيازة أكسيد النيتروز ​بقصد الاستنشاق ‌غير المشروع، ورفض ‌تقديم عينة».

وكان سترلينج، الذي لعب آخر مرة في صفوف فينوورد الهولندي، قد اصطدم بسيارته ‌من طراز لامبورجيني بالحواجز على الطريق السريع «إم.3». ⁠ولم ⁠تتورط أي مركبات أخرى في الحادث، كما لم تسجل أي إصابات.

وانضم سترلينج إلى فينوورد في عقد قصير الأمد في فبراير الماضي عقب رحيله عن تشيلسي بالتراضي، ​لكنه أصبح ​لاعبًا حرًا منذ نهاية الموسم الماضي.