تهمة القيادة الخطرة تهدد سترلينج
أعلنت شرطة هامبشاير توجيه اتهامات إلى رحيم سترلينج، جناح منتخب إنجلترا السابق، الأربعاء، تتعلق بالقيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز بقصد الاستنشاق غير المشروع، وذلك على خلفية حادث سير وقع على أحد الطرق السريعة في مايو الماضي.
وقال متحدث باسم الشرطة، في بيان لرويترز: «وجهت إلى رحيم سترلينج، البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم في بيركشاير، تهم القيادة الخطرة، وحيازة أكسيد النيتروز بقصد الاستنشاق غير المشروع، ورفض تقديم عينة».
وكان سترلينج، الذي لعب آخر مرة في صفوف فينوورد الهولندي، قد اصطدم بسيارته من طراز لامبورجيني بالحواجز على الطريق السريع «إم.3». ولم تتورط أي مركبات أخرى في الحادث، كما لم تسجل أي إصابات.
وانضم سترلينج إلى فينوورد في عقد قصير الأمد في فبراير الماضي عقب رحيله عن تشيلسي بالتراضي، لكنه أصبح لاعبًا حرًا منذ نهاية الموسم الماضي.