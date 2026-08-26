ثلاثية البداية.. طريق النصر إلى اللقب

كرر فريق النصر الأول لكرة القدم سيناريو انطلاقاته المثالية في دوري المحترفين السعودي، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات من الموسم الجاري، وهي البداية التي سجلها في ثلاثة مواسم سابقة، انتهت جميعها بتتويجه بطلًا للدوري.

واستهل الأصفر موسم 2026ـ2027 بالفوز على الفتح 3ـ0، قبل أن يتجاوز الرياض برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم يكسب الاتفاق 3ـ2 في الثالثة، ليجمع تسع نقاط ويسجل عشرة أهداف مقابل هدفين استقبلهما مرماه.

وتعود أولى البدايات المماثلة إلى موسم 2014ـ2015، حين تغلب النصر على نجران 4ـ1 في الجولة الأولى، والرائد 2ـ1 في الثانية، والخليج 1ـ0 في الثالثة، قبل أن يواصل مشواره ويحسم لقب الدوري.

وتكرر السيناريو موسم 2018ـ2019، بعدما افتتح النصر مشواره بثلاثة انتصارات متتالية على أحد 2ـ1، والفيصلي بالنتيجة ذاتها، والقادسية 3ـ2، وفي نهاية الموسم اعتلى منصة التتويج بطلًا للمسابقة.

وفي الموسم الماضي 2025ـ2026، سجل النصر أقوى انطلاقة تهديفية بين الحالات الأربع، إذ اكتسح التعاون 5ـ0، وتغلب على الخلود 2ـ0، ثم الرياض 5ـ1، مسجلًا 12 هدفًا خلال ثلاث جولات، قبل أن ينهي الموسم متوجًا باللقب.

وسجل النصر سبعة أهداف في أول ثلاث جولات من موسمي 2014ـ2015 و2018ـ2019، و12 هدفًا في 2025ـ2026، فيما أحرز عشرة أهداف خلال انطلاقته الحالية، لتصبح ثاني أقوى بداية تهديفية له بين المواسم الأربعة التي حقق خلالها ثلاثة انتصارات متتالية في مستهل الدوري.