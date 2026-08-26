الاتحاد يختبر الشنقيطي قبل الفتح

يخضع مهند الشنقيطي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى اختبارات ميدانية، للتأكد من مدى قدرته على المشاركة أمام الفتح السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الشنقيطي «27 عامًا» أنهى برنامجه العلاجي، وبدأ في رفع مخزونه اللياقي، على أن يتحدد القرار النهائي في التدريب الأخير الذي يسبق المواجهة.

وتعرض الشنقيطي لإصابة في جدار البطن، ولم يتمكن من المشاركة أمام النجمة في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وغاب على إثرها عن مواجهتي القادسية والحزم في الجولتين الثانية والثالثة من الدوري.

إلى ذلك، يفتح الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، مساء الأربعاء، ملف مواجهة الفتح، على أن يرسم الطريقة والنهج التكتيكي الذي ينوي انتهاجه، فيما يُخضع الأساسيين الذين شاركوا أمام الحزم لتدريبات استشفائية، بعد أن تم منحهم راحة الثلاثاء.

ويستعيد الفريق في مواجهة الفتح خدمات السنغالي ديون لوبي بعد أن غاب عن مواجهة الحزم للإيقاف عقب تعرضه للطرد ضد القادسية.

وافتتح الاتحاد منافسات الموسم الرياضي بضمان التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي في «ملحق آسيا» 4ـ1، وتعادل أمام الخلود في الجولة الافتتاحية من الدوري 1ـ1، قبل تحقيق الفوز على النجمة في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، وكسب القادسية والحزم دوريًّا.