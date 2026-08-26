عنبر يحذر الأهلاويين: لا تندفعوا أمام أوكلاند

حذر المدرب السعودي يوسف عنبر، لاعبي فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من الاندفاع الهجومي وترك مساحات خالية أمام منافسه أوكلاند النيوزيلندي، حينما يلتقيان عند الـ 09:00 مساء الأربعاء على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية التي ينظمها «فيفا».

وقال عنبر لـ«الرياضية» في حديث خاص: «يجب اللعب بحذر، وفرض التوازن الدفاعي والتركيز والتخلي عن الثقة الزائدة أو الاستهانة بالمنافس».

وأضاف: «أوكلاند منظم على المستوى الدفاعي، ويعتمد على أسلوب لعب «4ـ4ـ2»، من خلال تقليص المساحات واستغلال الهجمات المرتدة وتنفيذ الكرات الثابتة، مستفيدًا من عامل طول اللاعبين، إضافة إلى خبرة الإنجليزي سام كوسجروف المهاجم، والياباني هيروكي ساكاي الظهير الأيمن وقائد الفريق، اللذين يستطيعان الضغط على المدافعين، وكذلك حيوية اللاعبين صغار السن الذين يمتلكهم».

ونبّه عنبر لاعبي الأهلي بعدم المبالغة في الزحف الهجومي، وترك مساحات أمام الفريق النيوزيلندي الذي يجيد الارتداد السريع، داعيًا إلى ضرورة التحرك على الأطراف والتسديد من خارج المنطقة إلى جانب قدرة لاعبي الوسط على السيطرة على زمام الأمور وصناعة الفرص والزيادة العددية الهجومية، في ظل وجود عناصر قادرة على تغيير نتيجة المباراة في مقدمتها الإنجليزي إيفان توني الذي يمثل قوة هجومية ضاربة داخل منطقة الجزاء وقدرته على التعامل مع الكرات الهوائية.

واختتم قائلًا: «الأهلي الأقرب إلى تحقيق الفوز والتأهل لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بطل دوري أبطال إفريقيا، لأسباب مهمة، أبرزها عاملي الأرض والجمهور، ووجود لاعبين على مستوى عالٍ أمثال السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيليان روجر ايبانيز وجالينيو والتركي ميريح دميرال والإنجليزي ايفان توني، هؤلاء اللاعبون هم من يتحكم في أداء الفريق، ومن خلفهم الهولندي مارينو بوسيتش المدرب الواعي».