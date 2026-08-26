معهد مسك للفنون يطلق المنتدى الإبداعي 2026

أعلن معهد «مسك للفنون»، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، إطلاق المنتدى الإبداعي 2026، الذي يُعقد 3 و4 سبتمبر في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بمدينة الرياض، تحت شعار «البصمة الإنسانية في الممارسات الثقافية المعاصرة».

ويجمع المنتدى على مدى يومين أكثر من 48 متحدثًا من الخبراء الثقافيين والقيمين الفنيين والأكاديميين والفنانين وصناع القرار من مختلف دول العالم، ضمن 16 جلسة حوارية متخصصة، و8 جلسات للتوجيه والإرشاد الفني والثقافي في موضوعات مختلفة، و6 جلسات في برنامج «قهوة مع خبير ثقافي»، لبحث التحولات المتسارعة التي تشهدها الممارسات الثقافية في ظل التطورات التقنية.

ويناقش المنتدى هذا العام واقع البصمة الإنسانية في الممارسات الثقافية المعاصرة، والعلاقة بين الإنسان والإبداع في ظل تغير أنماط الإنتاج والتلقي الإبداعي الثقافي، إضافة إلى أبعاد السرد والهوية، وشبكات التعاون الإبداعي، وأثر التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي في المشهد الثقافي اليوم.

ويعكس المنتدى الإبداعي التزام معهد مسك للفنون بتعزيز الحوار الثقافي على المستويين الإقليمي والدولي، وإيجاد مساحات للنقاش حول القضايا التي تشكّل مستقبل القطاع الثقافي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على البعد الإنساني في الممارسة الإبداعية، وتحفيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في دعم منظومة إبداعية مزدهرة، وترسيخ موقع السعودية بوصفها وجهة إقليمية ودولية رائدة في الحوار الثقافي والفني.

وحقق المنتدى الإبداعي منذ انطلاقه عام 2020 استضافة لأكثر من 280 متحدثًا من أكثر من 20 دولة، ومشاركة لأكثر من 14 ألف مشارك، وأكثر من ثلاثة ملايين انطباع رقمي على المستوى العالمي، وهو ما يعكس المكانة التي رسّخها المنتدى لنفسه بوصفه أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.