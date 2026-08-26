الأهلي وأوكلاند.. نفاد 47 ألف تذكرة

بلغ عدد التذاكر المباعة الخاصة بمواجهة الأهلي أمام أوكلاند النيوزيلندي، ضمن الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية التي ينظمها «فيفا»، 47 ألف تذكرة من أصل طاقة الملعب الاستيعابية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ عملية البيع للجماهير الراغبة في الحضور سوف تستمر خلال الساعات المقبلة، وقبل موعد انطلاقة المباراة التي يستضيفها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وذلك عبر منصة «ويبوك» المخصصة لعملية البيع.

يذكر أنَّ التذاكر المباعة حتى ساعة إعداد الخبر شملت التذاكر الموسمية 7 آلاف تذكرة، و2000 تذكرة مخصصة لرابطة جماهير النادي، فيما تبلغ السعة الاستيعابية للملعب 65 ألف مقعد.

ومن المقرر أن تفتح بوابات الملعب عند الـ 05:00 عصرًا، فيما تنطلق صافرة الحكم في الـ 09:00 مساءً، وستكون البوابة رقم 2 لجميع وسائل الإعلام وكذلك حاملي تذاكر المنصة الذهبية والفضية، على أن تخصص بوابة رقم 1 لحاملي تذاكر الـ«VIP»، وبقية البوابات لحاملي تذاكر الدرجة الموحدة.