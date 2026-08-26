النصر.. تقرير ميجيل يحدد عودة العقيدي

يخضع نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، عصر الأربعاء، إلى جلسة علاجية أخيرة جراء الإصابة التي عاني منها والتي أدت إلى تغيبه عن المشاركة مع فريقه في المباريات الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن العقيدي تعافى تمامًا من إصابة الكتف التي تعرض لها قبل أسبوعين، على أن ينتظر قرار البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، السماح له بالدخول في التدريبات من عدمه.

وبيّن أن الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، سيتسلم قبل انطلاقة التدريب تقريرًا مفصلًا من قبل ميجيل عن أحوال المصابين يتقدمهم العقيدي والفرنسي محمد سيماكان، على أن يواصل محمد مران وسعد الناصر، برنامجهما العلاجي المعد مسبقًا، وفق الخطة العلاجية المرسومة من قبل الطبيب.

ويهدف الجهاز الفني بالقطب العاصمي، إلى تجهيز العقيدي للمشاركة أمام التعاون الجمعة المقبل، في رابع جولات دوري «روشن»، بعد حالة الطرد التي تعرض لها البرازيلي بينتو ماتيوس أمام الاتفاق عند الدقيقة 12 من شوط المباراة الأول، واضطر على إثرها مدرب الفريق إلى الاستعانة بخدمات عبد الرحمن العتيبي ذو الـ18عامًا، لإكمال المباراة التي كسبها الأصفر 3ـ2.

وعانى الأصفر الموسم الماضي من أزمة حراسة، بعد تعرض البديلين راغد النجار ومبارك البوعينين لإصابتين في الرباط الصليبي، إضافة إلى ابتعاد العقيدي أوقاتًا متفرقة للإصابة، الأمر الذي أجبر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق السابق على تصعيد العتيبي من فريق درجة الشباب.

وكانت بعثة النصر عادت في وقت مبكر صباح الأربعاء إلى الرياض، بعد فراغهم من مواجهة الاتفاق، والتي حوّل فيها لاعبو الفريق الخسارة 0ـ2 إلى فوز دراماتيكي بثلاثة أهداف، على الرغم من حالة النقص جراء طرد بينتو في وقت مبكر من الشوط الأول.

ويتصدر النصر قائمة دوري «روشن» بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الفتح والرياض والاتفاق، ويستعد لمواجهة التعاون الجمعة المقبل على «الأول بارك» في الرياض، وأعلن تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك بعد تجاوزه الدرعية 4ـ1.