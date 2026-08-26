بوعدي يعيد المغاربة إلى صدارة أغلى العرب

أعاد الدولي المغربي أيوب بوعدي لاعبي بلاده إلى صدارة قائمة أغلى اللاعبين العرب في التاريخ بعد انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، الأربعاء، مقابل 100 مليون يورو قادمًا من ليل الفرنسي.

يأتي هذا الانتقال بعد تألق بوعدي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، حيث شارك أساسيًا في 5 من أصل 6 مباريات خاضها أسود الأطلس حتى دور الثمانية، إضافة إلى مشاركاته مع ليل التي بلغت 42 مباراة في الموسم الماضي.

وكان المغربي أشرف حكيمي قائد باريس سان جيرمان يتصدر القائمة عقب انتقاله إلى عملاق العاصمة الفرنسية قادمًا من إنتر ميلان لكن المصري عمر مرموش كسر رقمه بانتقاله إلى مانشستر سيتي، قبل أن يعيد بوعدي الصدارة إلى المغاربة.

واحتل بوعدي قائمة أغلى اللاعبين العرب في تاريخ الانتقالات، يسبقه في الترتيب السابق المصري عمر مرموش الذي انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 مقابل 75 مليون يورو.

ويأتي المغربي أشرف حكيمي في المرتبة الثالثة بانتقاله من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 مقابل نحو 70 مليون يورو بحسب التقارير المتداولة آنذاك، ثم الجزائري رياض محرز الذي انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في يوليو 2018 مقابل 67 مليون يورو وفق «ترانسفر ماركت»، فالمغربي إسماعيل صيباري الذي انتقل من أيندهوفن إلى بايرن ميونيخ في يوليو 2026 مقابل 50 مليون يورو.