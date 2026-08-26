من هو جوياجون لاعب التعاون الجديد؟

ولد بارفيه جوياجون، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، في 22 فبراير 2001 بمدينة لوجواليه في كوت ديفوار، ونشأ في أسرة وصفها هو نفسه بأنها كانت فقيرة، وأكد أنه أراد دائمًا اللعب من أجل مساعدتها، وأشار إلى فخره بحمل اسم والده جوياجون سيا على قميصه، كما ذكر وجود أخ أكبر يدعى ريتشارد جوياجون.

تشكل في أكاديمية نادي أفريكا سبورتس المحلي، حيث انتخب أفضل لاعب شاب في الدوري خلال موسم 2016ـ2017، وأدرج اسمه ضمن قائمة الجارديان لأفضل 60 موهبة شابة عالميًّا في 2018، وخضع لتجارب مع موناكو وبرشلونة وكلوب بروج الذي وقَّع معه عقدًا أوليًّا، قبل أن ينتقل في 31 أغسطس 2019 إلى مكابي تل أبيب.

ظهر للمرة الأولى مع مكابي تل أبيب في 20 يونيو 2020 بديلًا في فوز 2ـ0 على هبوعيل تل أبيب، ثم أعير إلى بيتار تل أبيب بات يام ثم مكابي نتانيا، قبل أن ينضم في 29 أغسطس 2023 إلى شارلروا البلجيكي بعقد لثلاثة أعوام مع خيار موسم إضافي، وسجَّل هدفه الأول مع الفريق في مباراته الثانية في 16 سبتمبر 2023 أمام كلوب بروج، ومدَّد عقده لاحقًا حتى 2028.

شارك للمرة الأولى مع منتخب كوت ديفوار في 11 يونيو 2025 في مباراة تجريبية أمام كندا، ويبلغ طوله نحو 169 سم ووزنه نحو 64 كجم.

في أغسطس 2026 أبرم اتفاق انتقاله إلى نادي التعاون السعودي، ليرتدي قميص «سكري القصيم» بعد انتهاء فترته مع شارلروا.