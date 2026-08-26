قائد أوكلاند.. مؤلف.. رجل أعمال.. وقهر الهلال

«لا تقارن»، «لا تهتم»، «لا تتمسك»، بهذه العبارات يلخص الياباني هيروكي ساكاي، قائد فريق أوكلاند إف سي النيوزيلندي الأول لكرة القدم، أسباب نجاحه في عالم الساحرة المستديرة، من خلال الكتاب الذي أصدره في 2018، وهو الآن على أعتاب كتابة تاريخ جديد في جدة.

ولد هيروكي ساكاي في 12 أبريل 1990 بمدينة ناكانو بمحافظة ناجانو اليابانية، مسقط رأس والده، قبل أن تنتقل العائلة إلى كاشيوا بمحافظة تشيبا حيث نشأ وترعرع.

ينحدر من أسرة مكونة من خمسة أفراد، والديه وأخوين أكبر منه بسبعة وخمسة أعوام، ويصفها بأنها أسرة علمية تركز على التعليم، إذ يعمل والده طبيبًا متخصصًا في أمراض الجهاز الهضمي، بينما يعمل أحد أخويه باحثًا.

يقول ساكاي عن والده: «أبي ليس من مشجعي كرة القدم، لكنه يتابع مبارياتي قدر الإمكان، ويستيقظ مبكرًا بسبب فرق التوقيت».

وأضاف في حوار آخر: «كنت في طفولتي خجولًا وأختبئ خلف ظهر أمي، على عكس أخوي النشيطين».

بدأ ممارسة كرة القدم بتأثير أخويه ووالده الذي كان يلعب كهواية، وكانوا يذهبون معًا إلى الحديقة القريبة لركل الكرة، انضم إلى نادٍ محلي في مرحلة الروضة، ثم إلى فريق مدرسي في الصف الثالث الابتدائي.

لعب مهاجمًا في البداية قبل أن يتحول إلى الظهير، انتقل إلى كاشيوا مايتي إف سي، وفي الصف السادس الابتدائي انضم متدربًا إلى أكاديمية كاشيوا ريسول، ثم رسميًا إلى فريق تحت 15 عامًا في 2003 تحت إشراف المدرب تاتسوما يوشيدا.

تقدم في صفوف كاشيوا ريسول على الرغم من الإصابات، وأعير لفترة قصيرة إلى موجي ميريم البرازيلي 2009 لتحسين أدائه كظهير أيمن ومدافع مركزي، قبل أن يعود ويُرقى إلى الفريق الأول موسم 2010.

أسهم في صعود النادي ولقبه بالدوري الياباني 2011، واختير ضمن التشكيلة المثالية ولاعب الموسم الشاب، انتقل إلى هانوفر الألماني صيف 2012، ولعب 92 مباراة في أربعة مواسم، ثم إلى مرسيليا الفرنسي 2016 حيث خاض أكثر من 140 مباراة.

في يونيو 2021 عاد ساكاي إلى اليابان موقعًا مع أوراوا ريد دايموندز، وتوج معه بلقب كأس الإمبراطور في نهاية 2021، ثم بات قائدًا للفريق بدءًا من موسم 2023، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2022 بعد التغلب على الهلال السعودي 2ـ1 بمجموع المباراتين، ونال جائزة أفضل لاعب في النهائي تقديرًا لأدائه.

وفي 2024 غادر أوراوا متجهًا إلى نيوزيلندا للانضمام إلى نادي أوكلاند إف سي الوليد، وحمل شارة القيادة للفريق منذ موسمه الافتتاحي، وتوج معه بلقب الدرع الأول «بريمييرز بليت» في نهاية الدور الأول من الموسم، ثم إلى أول نهائي للنادي في تاريخه بعد التغلب على أديلايد يونايتد، وتوج معه بأول بطولة كبرى لأوكلاند إف سي بالفوز 1ـ0 على سيدني إف سي، ليصبح أول نادٍ نيوزيلندي يحرز لقب الدوري الأسترالي الممتاز.

مثّل ساكاي منتخب اليابان في 74 مباراة دولية سجل خلالها هدفًا واحدًا، وشارك في نهائيات كأس العالم 2014 و2018، وبلغ دور الـ16 في نسخة روسيا قبل الخسارة أمام بلجيكا 2ـ3، كما شارك في كأس القارات 2013 وكأس آسيا 2019 التي خسرت فيها اليابان النهائي أمام قطر، إضافة إلى مشاركته في أولمبياد لندن 2012 وطوكيو 2020 كأحد اللاعبين المتجاوزين لسن الأولمبياد.

تزوج في 2014 من سيدة غير مشهورة وصفها بأنها داعمة لمسيرته، وأنجبا ابنة في يناير 2015، ثم أعلن عن مولود ثان في 27 سبتمبر 2019، ولديهما الآن ثلاثة أطفال أعمارهم 10 و5 و3 أعوام.

في ذروة جائحة كورونا، تبرع بمبلغ 20 ألف يورو لصندوق «فوسيو» الخيري في مرسيليا، كما أسس مع زميله السابق يوكي أوتسو موقعًا إلكترونيًا لمساعدة المتضررين من أبناء قريته.

نشر كتابًا 2018 بعنوان «إعادة ضبط القوة: الطبيعة والعقل يصبحان أقوى - 46 مفهومًا»، وهو شريك في شركة «فوتبول أسيست» اليابانية لتطوير اللاعبين الشباب ودعم انتقالهم المهني.

في أغسطس 2026، التحق ساكاي بجامعة أوكلاند للتكنولوجيا، حيث بدأ دراسة ماجستير إدارة الأعمال بدوام جزئي من خلال كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والقانون، متخصصًا في دراسات الأعمال.

في جدة يواجه ساكاي الأهلي ضمن بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» ويطمح إلى كتابة التاريخ من بوابة العملاق الجداوي.