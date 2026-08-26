جالتييه: شخصية نيوم تظهر بعد الخسارة

أكد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أنَّ الخسارة لا تعني أنَّ كل شيء سيئ داخل الفريق، مشددًا على أهمية المحافظة على الطموح والرغبة في الانتصار، وذلك قبل مواجهة الرياض، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وقال جالتييه: «الفوز في أي مباراة لا يعني أنَّ كل شيء مثالي داخل الفريق، كما أنَّ الخسارة لا تعني أن كل شيء سيئ، قدَّمنا مباراة جيدة أمام القادسية، لكننا لم نترجمها إلى أهداف، والأهم أن نحافظ على طموحنا ورغبتنا في الانتصار».

وأوضح المدرب الفرنسي أنه يفضل اعتماد أسلوب هجومي يمنح فريقه أكبر عدد ممكن من الفرص، مضيفًا: «هذا الأسلوب يبعث على الرضا، لكن علينا أن نكون أكثر شراسة وذكاء أمام المرمى لاستثمار تلك الفرص».

وتطرق جالتييه إلى منافسه المقبل، قائلًا إنَّه تابع مباراة الرياض الأخيرة، مؤكدًا أنَّ ترتيبه لا يعكس المستوى الذي يقدمه، وأنه قادر على صناعة الفرص، مطالبًا لاعبيه باللعب بأعلى درجات التركيز وتجنب الأخطاء.

وشدَّد مدرب نيوم على أهمية ردة فعل لاعبيه بعد الخسارة، مبينًا أنَّ الشخصية الحقيقية للفريق تظهر في التدريبات والمباريات، وأنَّ الانسجام بين اللاعبين سيساعدهم على إظهار الوجه الحقيقي للفريق.