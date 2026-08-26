مصادر: الأوروبيون يسحبون تهديدهم بمقاطعة «فيفا»

يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» للتخلي عن تهديده بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما تلقى تأكيدات بأن خطط بيع حصص كأس العالم وغيرها من المسابقات الكبرى لن تعود إلى جدول الأعمال، وفق مصادر مطلعة لـ«رويترز»، الأربعاء.

وجاء هذا التطور عقب قرار «فيفا» في يوليو الماضي، سحب ‌مقترح أثار معارضة واسعة من ‌الاتحادات الـ ⁠55 الأعضاء في «يويفا»، التي كانت اتفقت على مقاطعة مسابقات «فيفا» بعد الكشف عن تفاصيل الخطة الشهر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسؤولي «يويفا» سيطلعون اللجنة التنفيذية ورؤساء معظم الاتحادات الأعضاء، خلال اجتماع في ⁠موناكو الخميس، على أن ‌الشروط التي وضعها ‌الاتحاد بسحب المقترح والحصول على ضمانات ‌بعدم إعادة طرح خطط مماثلة مستقبلًا لرفع المقاطعة.

وبيّن المصدر قائلًا: «لا يمثل ذلك هزيمة لـ«يويفا»، بل يعكس إدراكًا للواقع ويجنب الإضرار ‌بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في حياة اللاعبين ⁠الشبان، ⁠ومع ذلك، ستتواصل الجهود والضغوط من أجل إحداث التغيير».

وعلى الرغم من توقعات بانتهاء التهديد المباشر بالمقاطعة، أشارت المصادر إلى أن «يويفا» سيواصل حملته ضد جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» على خلفية مقترح بيع الحصص، ومن المرجح أن تكون هذه القضية ضمن جدول أعمال اجتماع موناكو.

وتستعد المنتخبات حاليًا للمشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، التي تستضيفها بولندا وتنطلق منافساتها في الخامس من سبتمبر المقبل.