لجنة الانتخابات تعتمد قائمة الرزيزاء

تدخل قائمة بدر الرزيزاء المرشحة لرئاسة وعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم سباق الانتخابات وحيدة بعد انتهاء مراحل الطعون والتظلمات وفترة الانسحاب، وفق البرنامج الزمني للعملية الانتخابية.

وجاء اعتماد القائمة النهائية عقب انتهاء الفترة المحددة لانسحاب المرشحين، الثلاثاء، دون تلقي اللجنة أي طلب انسحاب.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت، 8 أغسطس الجاري، القائمة الأولية للمرشحين، قبل فتح باب الطعون والتظلمات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الفترة من 9 حتى 13 من الشهر ذاته.

ونظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في الطعون والتظلمات المقدمة، وأصدر أحكامه بشأنها، التي تضمنت قبولها شكلًا ورفضها موضوعًا، قبل أن تستكمل اللجنة بقية الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الزمني للانتخابات.

واعتمدت اللجنة القائمة النهائية استنادًا إلى المادة الثامنة من لائحة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تمنحها صلاحية اعتماد القوائم الأولية والنهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، بعد دراسة الملفات والتأكد من استيفائها الشروط المنصوص عليها في اللائحة.

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد المقبل، في الرياض العاصمة السعودية، لاستكمال إجراءات انتخابات مجلس الإدارة في دورته السادسة.