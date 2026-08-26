برشلونة يواصل مطاردة ألفاريز

ألمح الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى إمكانية إغلاق النادي فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون التعاقد مع مهاجم جديد، في حال تعذر حسم صفقة الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

ووضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني في مقدمة خياراته لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، فيما يتمسك أتلتيكو مدريد باستمرار اللاعب، مؤكدًا في أكثر من مناسبة عدم عرضه للبيع.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء الذي يسبق مواجهة أتلتيك بلباو المقررة الخميس: «لا أريد الحديث عن خوليان. أريد فقط الحديث عن وضع النادي. لقد أبرمنا بعض الصفقات الجيدة جدًّا في هذا السوق».

وأضاف المدرب الألماني: «هدفنا واضح، لكن في النهاية يجب على النادي التفكير في المستقبل وليس الحاضر فقط»، مؤكدًا ثقته في العناصر الموجودة حاليًّا ضمن قائمته، وإمكانية إيجاد حلول هجومية بديلة في حال عدم وصول مهاجم جديد.

من جانبه، أكد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، استمرار محاولات النادي للتعاقد مع ألفاريز، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى اللاعب في الانتقال إلى الفريق الكاتالوني.

وأوضح لابورتا أنَّ برشلونة لم يسحب عرضه المقدم إلى أتلتيكو مدريد، على الرغم من رفض النادي العاصمي التخلي عن مهاجمه، مضيفًا أنَّ الإدارة تلقت معلومات عن إجراء أتلتيكو محادثات مع أندية أخرى بشأن إمكانية بيع اللاعب.

ويأتي تمسك برشلونة بألفاريز في وقت ارتبط فيه اسم المهاجم، البالغ 26 عامًا، بأرسنال الإنجليزي خلال الأيام الماضية، فيما أبدى ريال مدريد اهتمامًا به في وقت سابق من فترة الانتقالات دون أن تتطور تحركاته إلى مفاوضات جادة.

ويمتلك فليك عدة خيارات لتعويض عدم التعاقد مع رأس حربة جديد، بعدما اعتمد على البرازيلي رافينيا في هذا المركز خلال الفوز على إلتشي 5ـ0 في افتتاح الدوري، إلى جانب إمكانية توظيف فيرمين لوبيز وداني أولمو والإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أدييمي في دور المهاجم الوهمي، فيما يبقى المصري حمزة عبد الكريم المهاجم الصريح الوحيد في القائمة الحالية.