الأهلاوية.. حضور مبكر وفعاليات

بدأ توافُد مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم على ملعب «الإنماء» في جدة، الأربعاء، قبل نحو ثلاث ساعات على صافرة انطلاق المواجهة بين بطل آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».

وحضر جمهورٌ أهلاوي من مختلف الأعمار، وأقبل المئات منهم على منطقة الفعاليات المصاحبة للمباراة داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية، حسبما رصدت «الرياضية».

واختبرت بعض الفعاليات مهارات ركل الكرة، ولعِب بعض الحضور مبارياتٍ مصغّرة داخل ملاعب مخصصة لذلك.

وعبّر لـ «الرياضية» المشجعون عن ثقتهم في قدرة الفريق على الفوز والتأهل لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الدور التالي من البطولة.

وافتتح الأهلي، بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة، موسمَهُ بفوزين على الدرعية وأبها، ضمن دوري روشن السعودي، وبينهما تخطى الأنوار، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.