جناح التعاون متحديا: تعالوا وشاهدوا مراوغاتي

دعا الإيفواري بارفيه جوياجون، جناح فريق التعاون الأول لكرة القدم الجديد، جماهير النادي إلى حضور المباريات ومتابعة ما سيقدمه بقميص الفريق خلال الموسم الجاري.

وقال جوياجون في لقاء بثه حساب النادي الرسمي على منصة «إكس»: «أنا هنا وسعيد لكوني لاعب جديد في التعاون وأدعوكم لحضور المباريات ومشاهدة مراوغاتي».

وانضم اللاعب الإيفواري إلى صفوف «سكري القصيم» الصيف الجاري بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شارلروا البلجيكي.

وتشكل جوياجون في أكاديمية نادي أفريكا سبورتس المحلي، حيث انتخب أفضل لاعب شاب في الدوري خلال موسم 2016ـ2017، وأدرج اسمه ضمن قائمة الجارديان لأفضل 60 موهبة شابة عالميًّا في 2018، وخضع لتجارب مع موناكو وبرشلونة وكلوب بروج الذي وقَّع معه عقدًا أوليًّا، قبل أن ينتقل في 31 أغسطس 2019 إلى مكابي تل أبيب.

ظهر للمرة الأولى مع مكابي تل أبيب في 20 يونيو 2020 بديلًا في فوز 2ـ0 على هبوعيل تل أبيب، ثم أعير إلى بيتار تل أبيب بات يام ثم مكابي نتانيا، قبل أن ينضم في 29 أغسطس 2023 إلى شارلروا البلجيكي بعقد لثلاثة أعوام مع خيار موسم إضافي، وسجَّل هدفه الأول مع الفريق في مباراته الثانية في 16 سبتمبر 2023 أمام كلوب بروج، ومدَّد عقده لاحقًا حتى 2028.

شارك للمرة الأولى مع منتخب كوت ديفوار في 11 يونيو 2025 في مباراة تجريبية أمام كندا، ويبلغ طوله نحو 169 سم ووزنه نحو 64 كجم.