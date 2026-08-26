أمام الفيحاء.. دارسي خارج حسابات أبها

خرج عبد الكريم دارسي، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، من حسابات مدربه الكرواتي دامير بوريتش في مواجهة الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدة المحددة لتعافي اللاعب لا تقل عن ستة أسابيع، ما يؤكد غيابه عن المواجهة المقبلة، على أن تستمر متابعته طبيًا وتأهيليًا حتى اكتمال جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وعلى الصعيد الميداني، واصل الفريق تدريباته، الأربعاء، على ملعب النادي عند الـ 3:00 عصرًا، بقيادة الكرواتي دامير بروتيتش، مدرب الفريق، إذ قسم اللاعبين إلى مجموعتين.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الخليج تدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما خضع بقية اللاعبين لتمارين لياقية وفنية، ركز خلالها الجهاز الفني على التنظيم الدفاعي، والربط بين خطوط الفريق، واللعب الجماعي.

كما طبق اللاعبون تدريبات على التمرير القصير من لمسة واحدة، إلى جانب الكرات العرضية والطويلة، ضمن التحضير لمواجهة الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.