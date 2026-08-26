الأهلي يواجه أوكلاند بتشكيل الدوري.. والظهير استثناء

يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة أوكلاند إف سي النيوزيلندي، الأربعاء، في جدة، بالتشكيل ذاته الذي بدأ أمام أبها، السبت، مع استثناء وحيد، يتمثل في إشراك محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، بدلًا من ريان حامد.

ويواجه الأهلي أوكلاند على ملعب «الإنماء»، ضمن كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال»، ويتأهل الفائز لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي في مباراةٍ تُلعَب على كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وتُؤهِّل إلى مباراة كأس التحدي، التي ترسل الفائز بها إلى المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدأ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب أبطال آسيا، لقاء الأربعاء بالسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وخط دفاع رباعي يضم عبد الرحمن وزكريا هوساوي والتركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز. ويشارك الفرنسي فالنتين أتانجانا ضمن ثلاثي وسط يشمل زياد الجهني والأرميني إدوارد سبيرتسيان، فيما يتألف خط المقدّمة من الإنجليزي إيفان توني والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو والبرازيلي ويندرسون جالينو.

ويجلس على دكة احتياط الفريق 12 لاعبًا، من بينهم الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط المنتقل أخيرًا إلى النادي السعودي، قادمًا من شاختار دونيتسك في بلاده.

وافتتح الأهلي، بطل آخر نسختين من دوري أبطال آسيا للنخبة، موسمه بثلاثة انتصارات، على الدرعية وأبها، ضمن أول وثاني جولات دوري روشن السعودي، وعلى الأنوار، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد مغادرة المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، استقطب النادي بوسيتش بعقدٍ لموسمين.