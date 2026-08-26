مارسيليا يطعن ضد منع سفر المشجعين

أعلن نادي مارسيليا، الأربعاء، أنه يعتزم الطعن في قرار سلطات إمارة موناكو، الذي يمنع مشجعيه من التنقّل لحضور مباراة الفريق أمام موناكو، الأحد المقبل، من داخل الملعب، ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكر النادي في بيان أنه «يأسف لبدء هذا المنع»، ملتمسًا بقراره إلى «إعادة النظر» فيه دفاعًا عن حق مشجعيه في دعم فريقهم خلال أول مباراة خارج أرضه الموسم الجاري في الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم من إبداء «تفهمنا كاملًا للمجال الأمني»، نأمل أن نعتمد «إجراءات مناسبة» بدلًا من «المنع الكامل» بشكل خاص.

وسيرتدي لاعبو مارسيليا، مساء الأحد المقبل في الإمارة، إشارة «معًا رد فعلنا واحد» التي سبق أن ارتدوها خلال مباراة سابقة مُنع فيها مشجعوهم من السفر.