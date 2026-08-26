3 جدد يظهرون مع الدرعية

يسجل الأوروجوياني داروين نونيز والفرنسي إنزو ميو والجزائري عادل بوليينة، لاعبو فريق الدرعية الأول لكرة القدم، ظهورهم الأول بقميص الفريق، بعد دخولهم التشكيلة الأساسية لمواجهة الخلود، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ودفع الجهاز الفني للدرعية بالبوسني نيكولا فاسيلي في حراسة المرمى، وأمامه عبد العزيز الفرج والألباني بيرات جمسيتي والكونغولي شانسيل ميمبا ومحمد ذيبان.

ويحكم خط الوسط إنزو وإدريسا جاي وعبد الإله المالكي، بينما اعتمد في المقدمة على بوليينة وهتان باهبري ونونيز.

وضمت قائمة البدلاء أمين البخاري وطاهر وادي وقاسم لاجامي وخالد عسيري وسلطان الفرحان وحسين القحطاني وعبد الله الزيد وكلايتن جياندي ومشاري النمر.

ولعب الفريق العاصمي مباراتين في ظهوره الأول تاريخيًا بدوري روشن السعودي، خسر الأولى أمام الأهلي بهدف دون رد، بينما كسب نظيره الحزم 1ـ0.