دوري الريشة ينطلق بـ14 ناديا و52 لاعبا

انطلقت منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة الفريق الأول في العاصمة الرياض، الأربعاء، بمشاركة 14 ناديًا و52 لاعبًا من مختلف مناطق السعودية، وتستمر حتى الجمعة المقبل، على ملاعب الصالة الرياضية في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتُلعب مواجهات دور المجموعات على مدار يومي الأربعاء والخميس، إذ تتنافس الأندية لحجز مقاعدها في الأدوار الحاسمة، على أن تُلعب الجمعة المقبل مواجهات الدور نصف النهائي، تليها المباراة النهائية التي ستحدد بطل دوري الدرجة الأولى لفئة الفريق الأول.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تمثل البطولة محطة مهمة للأندية واللاعبين لإبراز قدراتهم الفنية ورفع مستوى الجاهزية التنافسية، كما توفر مساحة لاكتشاف العناصر الواعدة وتعزيز خبراتها من خلال الاحتكاك المباشر في مواجهات رسمية تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط.

ومن المنتظر أن تتصاعد وتيرة المنافسة مع تقدم مراحل البطولة، وصولًا إلى مواجهات الجمعة الحاسمة، وتتويج أصحاب المراكز الأولى في ختام ثلاثة أيام حافلة بالندية والإثارة.