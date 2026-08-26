المرة الرابعة.. فيتنام بطل آسيان

احتفظ المنتخب الفيتنامي الأول لكرة القدم بلقب بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بعدما عاد مرتين في ​النتيجة ليتعادل 2ـ2 مع تايلاند في هانوي، الأربعاء، ويتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4ـ2.

وأدى هدفان عكسيان من الحارس تشاتشاي بوتبروم ووانتشاي جارونونجكران، إلى جانب إهدار كاكانا كاميوك ركلة جزاء، إلى تحطيم آمال تايلاند في تعويض خسارتها 2ـ0 ذهابًا، على الرغم من هدفي يوتساكون بورافا ‌ووانتشاي.

وافتتحت ⁠تايلاند التسجيل على ملعب «ماي دينه» ‌عندما أطلق يوتساكون تسديدة ‌أرضية قوية مرت إلى يمين ​الحارس باتريك لي جيانج، ‌واستقرت في الشباك.

وأهدرت تايلاند فرصة معادلة النتيجة ‌في مجموع المباراتين بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما سدد كاكانا ركلة الجزاء فوق العارضة، بعد لحظات من تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأثبتت ‌تلك الركلة المهدرة أهميتها لاحقًا عندما أدركت فيتنام التعادل في الدقيقة 52.

وأصبح ⁠تشاتشاي ⁠ضحية سوء الحظ، إذ ارتدت الكرة من كعب حارس تايلاند وعبرت خط المرمى بعدما ارتطمت تسديدة هوانج هين المباشرة بالقائم، وعبرت خط المرمى.

ومنحت تايلاند نفسها بصيص أمل قبل ست دقائق من النهاية عندما سدد وانتشاي كرة استقرت في الزاوية البعيدة.

لكن آمال فريق المدرب أنتوني هودسون في خوض شوطين إضافيين تبددت في الوقت بدل الضائع، عندما حول وانتشاي ​الكرة بالخطأ إلى شباك ​فريقه، ليؤكد فوز فيتنام بلقبها الرابع في تاريخ البطولة الممتد على مدار 30 عامًا.

وقال ​دو ‌هوانج ⁠هين، الجناح ‌الفيتنامي المولود في البرازيل، المعروف ​أيضًا باسم ⁠هندريو، عن التتويج: «أمر مذهل، لقد انتظرت هذه اللحظة طويلًا، إنها متعة كبيرة، وأشعر بفخر شديد».