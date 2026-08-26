التعادل السادس يجمع الفيصلي والفتح

سجل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم وضيفه الفتح تعادلهما السادس في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعد اللقاء الذي جمعهما وانتهى بهدف لكل طرف، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة.

وتقدم الفتح أولًا في المباراة عن طريق السلوفاكي لوكاس هراسلين عند الدقيقة 29، قبل أن يعدل العنابي النتيجة بواسطة الكاميروني كريستيان باسوجوج «41».

وبعد 13 دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني لعب الفيصلي المواجهة منقوصًا بعد تلقي عيد المولد البطاقة الحمراء.

وأخفق الفيصلي والفتح في تسجيل أول انتصار بالنسخة الجارية من دوري روشن السعودي بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين.

وتواجه الفريقان في 25 مباراة منذ انطلاق عصر المحترفين 2008ـ2009، كسب الفتح 11 منها، بينما فاز الفيصلي 8، وجمع التعادل بينهما 6 مرات.

ويستضيف الفتح نظيره الاتحاد السبت المقبل لحساب الجولة الرابعة، بينما يلاقي الفيصلي منافسه القادسية الأحد المقبل.