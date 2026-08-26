سوليناس: بالقتالية.. قهرنا النقص

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، أن «العنابي» لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية الكاملة بعد التعادل أمام الفتح 1-1 الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقال سوليناس في المؤتمر الصحافي: «الفيصلي يمر بظروف معينة، من بينها عدم اكتمال جاهزية الفريق، كما أن فترة الاستعداد لم تشهد وجود جميع اللاعبين، ونحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الجاهزية البدنية المطلوبة».

وأضاف: «أهنئ الفريق على ما قدمه على المستويين البدني والفني، وأنا فخور جدًا بأداء اللاعبين وما أظهروه خلال المباراة».

وأوضح مدرب الفيصلي أن حالة الطرد أظهرت شخصية الفريق وروحه القتالية، قائلًا: «بعد حالة الطرد ظهرت روح الفريق بشكل أكبر، وكانت القتالية حاضرة لدى اللاعبين على الرغم من النقص العددي».

وكشف سوليناس عن حاجة الفريق إلى تدعيم عدد من المراكز، مضيفًا: «الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيم أربعة مراكز، من بينها مركز الظهير، ونعمل على استكمال احتياجات الفريق».