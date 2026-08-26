العطوي: من وضع الجدول يحب الفتح كثيرا

انتقد خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، جدولة المباريات التي وصفها بالمرهقة، مؤكدًا أن فريقه عانى من ضغط كبير بسبب توالي المواجهات والسفر المتكرر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التعادل أمام الفيصلي 1ـ1 يظل أفضل من الخروج دون نقاط.

وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «الحمد لله، نقطة أفضل من لا شيء، رغم أننا كنا قريبين من تحقيق الفوز».

وأضاف: «جدولة المباريات مرهقة جدًا للفريق، نخوض مباريات متتالية، ونأتي من مباراة وسفر مرهق يتخلله ترانزيت، ثم نسافر برًا ونلعب دون الحصول على الراحة الكافية، بعد مواجهات أمام العلا والنصر والاتفاق».

وتابع : «بالتأكيد من وضع الجدول يحب الفتح كثيرًا».

وشدد مدرب الفتح على أن الضغط المتواصل يؤثر في اللاعبين، قائلًا: «اللاعبون بشر وليسوا آلات، والضغط عليهم بهذا الشكل مرهق بشكل كبير، والحمد لله أننا لم نفقد أي لاعب بسبب الإجهاد».

وعن وضع اللاعبين الجدد، أوضح العطوي: «لدينا لاعبون جدد لم يتأقلموا بالشكل المطلوب حتى الآن في ظل الظروف والأجواء».

واختتم حديثه قائلًا: «كنا نتمنى الخروج بالنقاط الثلاث، لكن في النهاية نقطة أفضل من لا شيء».