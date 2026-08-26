تيليجراف: جاكسون يعوض هدف الهلال

اقترب نادي أستون فيلا الإنجليزي من التوقيع مع السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، معوضًا الإنجليزي أولي واتكينز، وفق صحيفة «تيليجراف» البريطانية، الأربعاء.

وتأتي خطوة التعاقد مع مهاجم «البلوز» بعد اقتراب واتكينز من الرحيل إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتؤكد الصحيفة البريطانية، أن إدارتي الناديين اقتربتا من الاتفاق على بيع المتبقي من عقد جاكسون، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، فيما يتجه الهلال للتوقيع مع واتكينز مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني.

وينفتح جاكسون للانضمام إلى أستون فيلا، ولا يجد نادي مدينة بيرمنجهام الشروط الشخصية معضلةً للتوقيع مع جاكسون، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب حتى مساء الأربعاء.

ويبحث أستون فيلا عن بديل عن واتكينز، منذ بداية الصيف الجاري، الذي أبدى لإدارة ناديه رغبته بالانتقال عن صفوف بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي.