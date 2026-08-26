العقيدي يحمي الشباك أمام التعاون.. وسيماكان جاهز

يعود نواف العقيدي إلى حراسة مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم الجمعة أمام التعاون في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر «الرياضية»، خاض العقيدي التدريب الجماعي كاملًا مساء الأربعاء، داخل مركز «دار النصر»، بعدما تعافى من إصابة الكتف التي لحِقَت به قبل نحو أسبوعين خلال التحضيرات للموسم الجديد.

وأظهرت الحارس الدولي السعودي جاهزيته، وسيعود إلى التشكيل الأساسي عبر الجولة المقبلة، لتعويض غياب البرازيلي بينتو ماتيوس، الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 12 من مباراة الاتفاق، الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة.

وشارك المدافع الفرنسي محمد سيماكان في أول حصة تدريبية بعد الفوز 3-2 على الاتفاق على الدمام، وبدا جاهزًا لخوض المباريات، بعدما أبعده شد عضلي بسيط عن الجولتين الثانية والثالثة.

وبتوجيهاتٍ من الأسترالي آنج بوستيكوجلو، أدَّى اللاعبون الذين بدؤوا لقاء الثلاثاء تمارين استرجاعية، وتدرّب الباقون بصورة اعتيادية.

ويتحدث بوستيكوجلو عن مباراة التعاون خلال مؤتمر صحافي يُعقَد في الـ 5:00 من مساء الخميس داخل قاعة المؤتمرات في «دار النصر».

وقلَب حامل لقب الدوري تأخره 0-2 أمام الاتفاق إلى فوزٍ بثلاثة أهداف، على الرغم من إكمال المواجهة بـ 10 لاعبين من الدقيقة 12.

ودفع المدرب الأسترالي بالحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي «18 عامًا»، إثر طرد بينتو ببطاقة حمراء مباشرة.