فورمولا 1.. مرسيدس يملك فرصة تحديث المحرك

بات بإمكان فريق مرسيدس تحديث محركه، رغم تصدره الترتيب العام لسائقي وفرق بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 ​للسيارات بفارق كبير، بعدما خلص الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن رد بول، رابع الترتيب العام دون انتصار في 2026، يمتلك أقوى وحدة طاقة.

ونشر الاتحاد الدولي للسيارات، الأربعاء، نتائج آلية فرص التطوير والتحديث الإضافية، وأعلن أن مرسيدس يمكنه إجراء اعتماد إضافي واحد للمحرك في 2026 وآخر ‌في 2027، ‌مع الزيادات المقابلة في سقف ​التكلفة ‌واختبارات ⁠الدينامومتر ​المتعلقة بالقدرة ⁠والموثوقية.

وتمنح الآلية مصنعي وحدات الطاقة في فورمولا 1 تحسينات إضافية إذا انخفض أداء محرك الاحتراق الداخلي بنسبة 2 بالمئة على الأقل عن أفضل محرك أداء في الرياضة خلال فترات المراجعة المحددة.

وانتهت فترة المراجعة الأولى بعد جائزة كندا الكبرى ⁠في مايو الماضي، والثانية بعد جائزة هنغاريا ‌الكبرى في أواخر ‌يوليو .

ويزود مصنع ⁠مرسيدس ⁠أربعة فرق بالمحركات، وفيراري ثلاثة، وأودي وهوندا فريقًا واحدًا لكل منهما.

وبعد 12 جولة، يتصدر مرسيدس الترتيب العام بفارق 87 نقطة عن فيراري، بينما يتأخر رد ​بول بفارق 239 ​نقطة عن الصدارة. كما يستخدم مكلارين، حامل اللقب وثالث الترتيب العام والفائز بالسباقين الأخيرين، محركات مرسيدس.