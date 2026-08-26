الزمالك يكسب البنك الأهلي بثلاثية
شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم يحتفل بالتسجيل في مرمى البنك الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ الزمالك)
القاهرة ـ رويترز 2026.08.26 | 10:30 pm
حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز بعد فوزه 3ـ0 على مضيفه البنك الأهلي، الأربعاء.
وبعد تعادله سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد السكندري، تقدم حامل اللقب في النتيجة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو بانزا، قبل أن يضاعف حسام أشرف تقدم الفريق قرب النهاية.
وسجل أحمد عبد الرحيم الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف طلائع الجيش، الذي فاز بعشرة لاعبين 3ـ2 على مضيفه السويس بتروجت.
أما البنك الأهلي فقد خسر للمرة الثانية تواليًا.
وفي مباراة ثانية، تعادل سموحة سلبيًا مع بترول أسيوط.