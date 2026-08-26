الزمالك يكسب البنك الأهلي بثلاثية

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز بعد فوزه 3ـ0 على مضيفه البنك الأهلي، الأربعاء.

وبعد تعادله ‌سلبيًا ​في ‌الجولة ⁠الافتتاحية ​أمام الاتحاد السكندري، ⁠تقدم حامل اللقب في النتيجة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو ⁠بانزا، قبل أن ‌يضاعف ‌حسام أشرف ​تقدم الفريق ‌قرب النهاية.

وسجل أحمد عبد ‌الرحيم الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ‌الزمالك إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ⁠نقطتين ⁠خلف طلائع الجيش، الذي فاز بعشرة لاعبين 3ـ2 على مضيفه السويس بتروجت.

أما البنك الأهلي فقد خسر للمرة الثانية تواليًا.

وفي مباراة ثانية، تعادل ​سموحة ​سلبيًا مع بترول أسيوط.