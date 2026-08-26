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الزمالك يكسب البنك الأهلي بثلاثية

شيكو ⁠بانزا لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم يحتفل بالتسجيل في مرمى البنك الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، الأربعاء (المركز الإعلامي ـ الزمالك)
القاهرة ـ رويترز 2026.08.26 | 10:30 pm

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصاره الأول في الدوري المصري الممتاز بعد فوزه 3ـ0 على مضيفه البنك الأهلي، الأربعاء.
وبعد تعادله ‌سلبيًا ​في ‌الجولة ⁠الافتتاحية ​أمام الاتحاد السكندري، ⁠تقدم حامل اللقب في النتيجة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو ⁠بانزا، قبل أن ‌يضاعف ‌حسام أشرف ​تقدم الفريق ‌قرب النهاية.
وسجل أحمد عبد ‌الرحيم الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ‌الزمالك إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق ⁠نقطتين ⁠خلف طلائع الجيش، الذي فاز بعشرة لاعبين 3ـ2 على مضيفه السويس بتروجت.
أما البنك الأهلي فقد خسر للمرة الثانية تواليًا.
وفي مباراة ثانية، تعادل ​سموحة ​سلبيًا مع بترول أسيوط.


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