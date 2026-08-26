الهلال يستعيد تمبكتي

شارك حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الجزء الأول من الحصة التدريبية، الأربعاء، ضمن مراحل عودته التدريجية إلى المشاركة الجماعية، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي بصورة منفردة، وفق ما نشر النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وعانى تمبكتي من إصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، التي اختتمت في يوليو الماضي، غاب على إثرها عن معسكر فريقه الأوروبي في النمسا، وواصل غيابه عن المشاركة مع فريقه أمام الفيصلي والفيحاء في دوري روشن السعودي، وكذلك مواجهة الرائد في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك.

وأشارت «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة الثلاثاء الماضي إلى أن الجهاز الطبي يحدد الأسبوع المقبل إمكانية مشاركة تمبكتي من عدمها في مواجهة الأهلي على ملعب «المملكة أرينا»، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ومنذ التعاقد مع تمبكتي في صيف 2023، لعب بالقميص الأزرق 103 مباريات، سجَّل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أهداف.