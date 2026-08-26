القفز بالزانة.. هانا تنتزع الرقم الأفضل

فازت الأمريكية هانا مول بمسابقة القفز بالزانة للسيدات ضمن لقاء زيوريخ للدوري الماسي لألعاب القوى، الذي جرى على شكل فعالية جماهيرية في محطة القطارات الرئيسة بالمدينة الأربعاء، بعدما سجّلت أفضل رقم شخصي لها بارتفاع 4.90 متر.

وكانت مول، وهي بطلة العالم السابقة للناشئات وصاحبة المركز السادس مناصفة مع شقيقتها التوأم أماندا في مونديال طوكيو لألعاب القوى العام الماضي، الوحيدة التي نجحت في تخطي حاجز 4.90 متر.

وأفسدت الأمريكية فرحة الجماهير المحلية، بعدما دفعت السويسرية أنجيليكا موسر، بطلة أوروبا مرتين وصاحبة برونزيتين في بطولة العالم داخل القاعة، إلى المركز الثاني، وذلك عقب تسجيلها 4.85 متر في أفضل محاولة لها.

وقالت مول: «كان الأمر في البداية مجرد صراع من أجل البقاء، لكن تحقيق أفضل رقم شخصي لي كان أمرًا مذهلًا».

وأضافت: «بعدما أخفقت مرتين عند ارتفاعي 4.50 و4.65 متر، هذا أفضل جمهور قفزت أمامه في حياتي».

واحتشد المشجعون حول منصة الاقتراب المرتفعة في قلب محطة زيوريخ الرئيسة، واستمتعوا بنحو ساعتين من المنافسة القوية.

ومن المقرر أن تُنظم المنافسات الرئيسة في لقاء زيوريخ للدوري الماسي على ملعب ليتسيجروند الخميس.