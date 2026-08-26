جونزاليس سابع صفقات نيوكاسل

انضم الإسباني نيكو جونزاليس إلى فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم قادمًا من مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد، حسبما أعلنه ​الناديان المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

وتعد هذه الصفقة سابع تعاقدات نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يُكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت نحو 70.65 مليون دولار.

ويغادر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وخريج أكاديمية برشلونة، صفوف سيتي بعدما خاض 59 مباراة وسجل أربعة أهداف منذ انضمامه ‌من بورتو ‌العام الماضي.

وقال جونزاليس في ​بيان ‌للنادي: «⁠سعيد ​للغاية بالوجود ⁠هنا في هذا النادي الرائع. لم أسمع سوى الإشادات بالنادي والمدينة، لذلك أنا متحمس جدًا للعيش هنا وأن أكون جزءًا من هذا المشروع».

وكان جونزاليس قد أكد سابقًا ​رغبته في البقاء ‌مع سيتي، لكنه يرحل بعدما عزز النادي خياراته ‌في خط الوسط خلال فترة الانتقالات.

وأتم سيتي التعاقد مع لاعب وسط ليل أيوب بوعدي، كما ضم إليوت أندرسون، ما زاد المنافسة في وسط الملعب.

ويعد جونزاليس أحدث ‌لاعب وسط يغادر الفريق الصيف الجاري بعد برناردو سيلفا ورودري وتيجاني ريندرز.

ويضيف اللاعب ⁠خبرة إلى ⁠خط وسط نيوكاسل الذي شهد تغييرات كبيرة، بعد رحيل أسماء بارزة من بينها برونو جيمارايش وساندرو تونالي.

وقال الألماني ماتياس يايسله مدرب نيوكاسل: «يسعدني للغاية أن يصبح نيكو لاعبا في نيوكاسل يونايتد. إنه يملك كفاءة كبيرة وخبرة على أعلى مستوى في مركز مهم داخل الملعب».

وسيرتدي جونزاليس القميص رقم ستة، وتم تقديمه للجماهير في ملعب سانت جيمس بارك قبل مباراة نيوكاسل أمام وست بروميتش ألبيون في ​كأس رابطة الأندية الإنجليزية ​المحترفة.