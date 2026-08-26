بهدف أبو الشامات.. الأهلي يتخطى أوكلاند وينافس على الكأس القارية

تأهَّل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ضمن كأس القارات للأندية، إثر فوزه 1ـ0 على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء الأربعاء على ملعب «الإنماء» في جدة.

وأحرز الجناح صالح أبو الشامات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، بعد دقيقة واحدة من دخوله بديلًا، مستفيدًا من تمريرة زميله الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط.

وبعد تخطِّيه مباراة ملحق كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، يواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أرض الأخير في 19 سبتمبر المقبل، لتحديد بطل هذه الكأس، في إطار بطولة كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».

واستفاد بطل آسيا، أمام ضيفه النيوزيلندي، من استمرار تألُّق سبيرتسيان، الذي انطلق بإحدى الكرات قبل خط منتصف الملعب وركض حتى وصل إلى منطقة جزاء المنافس ومرّر إلى أبو الشامات الذي سدّد في الشباك.

وواصل الأرميني إسهاماته التهديفية مع فريقه الجديد، رافعًا عددها إلى خمسة في أربع مباريات، بواقع هدفين أمام الدرعية والأنوار وثلاث تمريرات حاسمة أمام الأنوار وأبها وأوكلاند سيتي.

وفي الدقيقة 87، أشهر الحكم الدولي المصري أمين عمر بطاقة حمراء مباشرة للإنجليزي سام كوسجروف، مهاجم أوكلاند، بعد تدخلٍ على الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب وسط الأهلي.