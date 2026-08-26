بنقطة الدرعية.. الخلود يسجل الانطلاقة الأفضل

سجل فريق الخلود الأول لكرة القدم أفضل انطلاقاته في دوري روشن السعودي بعد تعادله أمام الدرعية 1-1 ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك، الأربعاء.

وتقدم الخلود عن طريق تسديدة عبد العليوة عند الدقيقى «71» بعد تمريرة من زميله الإسباني إيكر كورتاجارينا، وأدرك الدرعية التعادل برأسية مشاري النمر «83» بعد عرضية من عبد العزيز الفرج الظهير الأيمن.

وبلغ رصيد الفريق القصيمي 5 نقاط من تعادلين وانتصار، محققًا بذلك أفضل نتيجة له منذ صعوده إلى دوري الكبار الموسم قبل الماضي.

واكتفى أصحاب الأرض بنقطة التعادل ليصل إلى 4 نقاط، جمعها من الفوز أمام الحزم بينما خسر الجولة الأولى من الأهلي.

ويلاقي الخلود نظيره الأهلي، السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة على ملعب نادي الحزم، فيما يحل الدرعية ضيفًا على الاتفاق في اليوم ذاته.