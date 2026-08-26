ديابي يستعد لرحلة ألمانيا

يستعد الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للمغادرة إلى ألمانيا تمهيدًا لصفقة انتقاله نحو باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفق ما نشر حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وأوضح المنشور أن اللاعب ينتظر أن يغادر إلى ألمانيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله بعد الانتهاء من الاتفاقات بين الناديين.

وكشفت «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة الخميس الماضي إلى أن المفاوضات بين ناديي الاتحاد وباير ليفركوزن وصلت حول إبرام صفقةٍ بشأن الجناح الفرنسي إلى مرحلةٍ متقدِّمةٍ، مقابل 30 مليون يورو، مؤكدةً أن «النمور» سيُعوِّضونه إذا رحل بجناح أجنبي.

ومثّل ديابي «الإتي» في 73 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 33، منذ انضمامه قبل عامين قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ولعِب الفرنسي 173 مباراة لصالح باير ليفركوزن، في الدوري الألماني، من 2019 إلى 2023، محرزًا 49 هدفًا وصانعًا 47.