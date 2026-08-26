سفير الوطن والبركة

بالرغم من العواصف والمشاحنات وبيدرو أوت وخداع يايسله وثرثرة مجالس منصة إكس من مغردين طيور الجنة، إلا أن الأهلي يسير بالبركة. وهذا حديث أحد الإخوة لي البارحة ونحن في ملعب الإنماء لمشاهدة لقاء الفريق الأخضر أمام أوكلاند سيتي إف سي.

وما جعلني أقول له: ليس هناك أجمل وأحلى من هذه البركة بعد النادي الجداوي.

وهذه المباراة الرابعة والفريق يكسب بهذه الصفة (البركة): اثنتان في دوري روشن، وأخرى في كأس الملك، والأخيرة في القارات.

ومن خلال تجربة وخبرة السنين، ستهدأ هذه الأقاويل والشائعات خلال الأيام القادمة مع الانتصارات الخضراء، وبالأخص أمام الهلال.

وبالرغم من ذلك، لا يزال الأهلاويون الذين جاؤوا لناديهم مساء البارحة إلى ملعب الإنماء، بعدد أكثر من 45 ألف متفرج، يأملون في إدارة بيدرو أن تحضر لاعبين؛ أحدهما أجنبي محور، اسم معروف، والآخر سعودي ظهير أيمن، بعد أن تبقى على إغلاق الفترة الصيفية للانتقالات عدة أيام، وخاصة أنه من خلال هذا التأهل القاري سيلتقي الأهلي مع بطل القارة الإفريقية، نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في نهاية شهر سبتمبر، كممثل عن الكرة السعودية والكرة الآسيوية.

فهل هناك تجاوب من الإخوة في اللجنة التنفيذية؟ نأمل ذلك، وهذا الأهلي سفير الوطن.