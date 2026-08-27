موريرا: الأهلي قوي جدا.. وفخور بأداء أوكلاند

أقرّ البرتغالي بيدرو موريرا، مدرب فريق أوكلاند إف سي النيوزيلندي الأول لكرة القدم، بقوّة الأهلي، بعد الخسارة منه 0ـ1، الأربعاء في جدة، في أولى مباريات كأس القارات للأندية 2026.

وخلال مؤتمرٍ صحافي، صرّح موريرا: «أداء الأهلي مع مدربه الجديد كان جيدًا، حلّلنا أداءه طيلة الأيام الماضية، وشاهدنا أهدافه، معدله التهديفي هدفان لكل مباراة، ومثلما رأينا فإنه يتميّز بالهجمات المرتدة وبالطريقة الهجومية».

وأضاف: «لعِبنا ضد بطل آسيا، هو فريق قوي جدًا، حضّرنا ودرسنا التكتيكات، ولعبنا بطريقة جيدة، ومع كثرة التدريبات سيكون فريقنا أقوى في المستقبل».

وعبّر البرتغالي عن افتخاره بفريقه، وقال: «كان أداؤنا رائعًا، ونحن نستعد للموسم الجديد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، فخورون بأدائنا في هذا الملعب الكبير وأمام هذه الجماهير الكبيرة».

ولفت إلى محاولته تضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي، وخوضه فريقه مباراتين تجريبيتين قبل المشاركة في كأس القارات للأندية.

ورأى موريرا أن لاعبيه لم يُوفَّقوا في محاولتهم إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، مؤكدًا: «الخسارة ليست نهاية المطاف».