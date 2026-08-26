ناسيمينتو: واجهنا فريقا صعبا.. وأسئلتكم يرد عليها المدرب

شدد البرتغالي لويس ناسيمينتو، مساعد مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، على أن فريقه يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام المطلوب، بعد انضمام ثلاثة لاعبين جدد ومحاولة تطبيق أفكار الجهاز الفني.

وقال ناسيمينتو، الذي حضر المؤتمر الصحافي نيابة عن مواطنه برونو لاج الموقوف بسبب البطاقة الحمراء أمام الحزم: «علينا فهم شيء مهم، شاهدتم أول مباراتين لنا أمام الأهلي والنصر، والآن نحن فريق مختلف، فقد انضم إلينا ثلاثة لاعبين، وهذا يحتاج إلى وقت للنمو ومعرفة بعضنا البعض، وفهم أفكارنا وطريقة لعبنا».

وأضاف: «لم يكن سهلًا من جانبنا أن ندفع بثلاثة لاعبين جدد مرة واحدة، لكننا نعرف ما نفعله ونحتاج إلى الوقت».

وعن مواجهة الخلود، قال: «المباراة كانت صعبة، لعبنا ضد هذا الفريق في المعسكر الإعدادي، وهذه مواجهة مختلفة، لكن الحصول على نقطة أفضل من عدم الحصول عليها، على الرغم من إحباطنا من عدم الفوز».

وتابع: «كنا نستطيع أن نلعب بالكرة بشكل أسرع، لكن الخلود فريق قوي في الحالة الدفاعية بالمناطق المتأخرة».

وأبدى ناسيمينتو فخره بلاعبي الدرعية، قائلًا: «أنا فخور باللاعبين لأنهم قاتلوا حتى النهاية، وكذلك باللاعبين الذين شاركوا من مقاعد البدلاء، وساهموا في الحصول على نقطة تساعدنا على تحقيق أهدافنا هذا الموسم».

وردًا على سؤال «الرياضية» بشأن أهداف الفريق الموسم الجاري، قال: «المدرب طلب مني الحديث عن مجريات المباراة، وسيكون موجودًا في المرات المقبلة للحديث عن هذا النوع من الأسئلة في اللقاءات الصحافية المقبلة».