باكينجهام: استحققنا الفوز.. وهدفنا المتعة الكروية

رأى الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أن فريقه كان قادرًا على الخروج بنتيجة أفضل أمام الدرعية، بعد أن صنع عددًا من الفرص الكبرى في الشوط الأول.

وقال المدرب الإنجليزي بعد التعادل مع الدرعية 1-1: «استمتعت بالمباراة، تحصلنا على أربع فرص كبرى في الشوط الأول، وأعتقد أننا استحققنا تسجيل هدف».

وأضاف: «الدرعية فريق مميز، وعليكم النظر إلى الثلاثي الجديد لمعرفة جودتهم. نحن سعداء بالحصول على نقطة، لكننا حزينون لأننا لم نستغل الفرص».

وتابع: «إذا استمررنا في صناعة هذه الفرص، سنكون في وضعية مميزة».

وتحدث مدرب الخلود عن مشروع النادي، قائلًا: «أتمنى يومًا أن أجلس معكم وأخبركم كيف كانت البداية صعبة للغاية قبل 12 شهرًا، لكن انظروا إلى اللحظة الحالية، وهذا كان سبب مجيئي».

وأضاف: «المشروع الذي عُرض علي كان مغريًا، وأريد أن نقدم كرة قدم ممتعة. لا أريد أن نجلس في الخلف وندافع، وهذا ما سنفعله».

وزاد: «يمكنني أن أكون فخورًا، لكن يجب ألا أُفرط في الاعتزاز بنفسي، وعلينا مواصلة العمل بجد واجتهاد».

وردًا على سؤال «الرياضية» بشأن اختلاف تحضيرات الخلود مع مشاركة ثلاثي الدرعية الجديد، قال: «من المهم أن نقول إن الدرعية قدّم عملًا كبيرًا من أجل التطور والتواجد في الدوري، ويظهر العمل الكبير داخل النادي من خلال جلب لاعبين مميزين للغاية».

وأضاف: «لم نكن نعرف ما إذا كان اللاعبون الجدد الثلاثة سيشاركون أم لا، لكننا هنا منذ 14 شهرًا وركزنا على أنفسنا، سواء مع الكرة أو من دونها».

واختتم حديثه قائلًا: «80 في المئة من تحضيراتنا كانت على أنفسنا، و20 في المئة كانت حول الخصم. لذلك، حتى لو تفاجأنا بشيء من المنافس، فنحن مستعدون لما يلزم، لأن تركيزنا الأكبر كان على أنفسنا».