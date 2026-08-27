بوسيتش: الأفكار ليست كل شئ.. وميندي أنقذنا

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن أدوات التنفيذ في اللعبة أهم من الأفكار، ممتدحًا لاعبيه بسبب تطبيقهم ما تدرَّبوا عليه.

وفاز الأهلي 1-0 على أوكلاند إف سي النيوزيلندي، مساء الأربعاء في جدة، في أولى مباريات كأس القارات للأندية، وتأهَّل لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة تحديد بطل كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وخلال مؤتمر صحافيّ بعد المباراة، صرّح المدرب الهولندي: «اللاعبون نفذوا كل ما تدربوا عليه، هم الآن في وضع جيد».

وأكمل: «الأفكار في كرة القدم ليست كل شيء، لكن الأهم هو الأدوات، ولدينا أدوات مناسبة لتطبيق أي تكتيك».

وردًّا على سؤالٍ صحافيّ حول التعاقدات الصيفية، أجاب: «أنا سعيد جدًا بجميع اللاعبين اليوم، لسنا متأكدين من المستقبل، لكن أنا سعيد بالموجودين معي حاليًا».

ولاحظ بوسيتش أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول من مباراة أوكلاند، وقال: «ميندي أنقذنا في أكثر من كرة»، مستطردًا: «في الشوط الثاني ظهرنا بصورة أفضل واستحققنا الفوز، الجميع ظهروا بمستوى متميز، هاجموا ودافعوا بوصفهم فريقًا واحدًا».

وأشار المدرب إلى الاختلاف في الأداء بين أوكلاند وفرق دوري روشن السعودي، وأوضح أنه يُكوِّن صورة عامة قبل المباريات ولا يترك مجالًا للصُدف ويترك للاعبيه اتخاذ بعض القرارات أثناء سير المباريات.

وبسؤاله عن غضب المدافع التركي مريح ديميرال من استبداله قبل صافرة نهاية لقاء كأس القارات، صرَّح الهولندي: «لم تكن هناك أي مشكلة في تبديل اللاعبين، مجرّد سوء فهم».