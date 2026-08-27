مبابي يقود الريال إلى اكتساح سوسيداد

قاد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، فريقه إلى انتصار كبير 4-1 على ضيفه ريال سوسيداد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الأولى «المؤجلة» من منافسات الدوري الإسباني، الأربعاء.



افتتح مبابي التسجيل عند الدقيقة 40، قبل أن يدرك الكرواتي لوكا سوتشيتش التعادل لسوسيداد بعد أربع دقائق، ثم عاد مبابي ليسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 59، وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الثالث 68، قبل أن يختم الدولي الفرنسي الثلاثية الشخصية «هاتريك» والرباعية للملكي عند الدقيقة 80.

وحرم الـ«VAR» المغربي إبراهيم دياز من تسجيل الهدف الخامس بعدما تابع كرة سددها إيسبي وتصدى لها الحارس ريميرو ببراعة، ليضعها دياز في الشباك الخالية، حيث رفع الحكم المساعد رايته معلنًا حالة تسلل عند الدقيقة 91.