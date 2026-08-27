حفلة أهداف

حقق فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم انتصارًا كبيرًا 4-1 على ريال سوسيداد ضمن الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، الأربعاء (وكالات)