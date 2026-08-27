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حفلة أهداف

2026.08.27 | 12:42 am
حقق فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم انتصارًا كبيرًا 4-1 على ريال سوسيداد ضمن الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد، الأربعاء (وكالات)
حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف

حفلة أهداف