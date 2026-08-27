كأس الرابطة.. تأهل نيوكاسل وتوتنام وإيفرتون

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم إلى الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة بعد فوزه المثير على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-2، الأربعاء، في ليلة شهدت تألق الأندية الكبيرة واشتعال المفاجآت بعبور إيفرتون وتوتنهام، وسقوط بيرنلي أمام برادفورد سيتي.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك شهدت المباراة تقلبات دراماتيكية مثيرة في النتيجة، حيث فاجأ الضيوف أصحاب الأرض عندما تقدم وست بروميتش بالهدف الأول عند الدقيقة 19.

وكثّف نيوكاسل هجومه حتى نجح الجناح الإيفواري بازومانا توريه في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول 1-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن البديل هارفي بارنيس، من وضع نيوكاسل في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

ولم يستسلم وست بروميتش، حيث حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعد لمسة يد على لويس هول، ترجمها إسحاق برايس بنجاح محرزًا هدف التعادل والهدف الثاني له الشخصي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ 9 دقائق وتحديدًا في الدقيقة 81، عاد هارفي بارنيس مجددًا ليقتنص هدف الفوز الثمين لنيوكاسل ويحسم بطاقة التأهل.

وفي مباريات أخرى، اكتسح توتنام هوتسبير ضيفه تشارلتون بخماسية بينما نجح برادفورد سيتي في إقصاء بيرنلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيًا كما فاز إيفرتون على بريستون نورث برباعية نظيفة.

ويبدأ 11 فريقا ​في الدوري الممتاز التي لا تشارك في المسابقات القارية مشوارها في البطولة من الدور الثاني، بينما تنضم الأندية التسعة الأخرى من الدور الثالث.