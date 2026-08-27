مع بوسيتش.. الأهلي يكرر انطلاقة يايسله

عادل المدرب الهولندي مارينو بوسيتش انطلاقة سلفِه الألماني ماتياس يايسله مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعدما قاد بطل آسيا إلى الفوز 1ـ0 على أوكلاند إف سي النيوزيلندي، مساء الأربعاء، في أولى مواجهات كأس القارات للأندية 2026.

وكسِب بوسيتش جميع المباريات الأربع التي لعِبها الفريق تحت قيادته، ليطابِق ذلك انطلاقة يايسله، التي تعود إلى موسم 2023- 2024.

واستهلّ يايسله، المدرب الحالي لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مشوار مواسمه الثلاثة مع الأهلي بالفوز في المباريات الأربع الأولى، قبل أن يخسر الخامسة.

وبدأت تلك الرحلة، التي يُزيِّنها لقبا دوري أبطال آسيا للنخبة ولقب كأس السوبر السعودي، بفوزٍ على الحزم 3ـ1، تلاه التغلّب بالنتيجة ذاتها على الخليج، ثم الفوز على الأخدود بهدف وحيد، والطائي بهدفين دون رد. وفي المباراة الخامسة للألماني، خسِر الفريق 1ـ5 من الفتح.

واستقال يايسله من منصبه قبل انطلاق الموسم الجاري وتعاقد مع نيوكاسل يونايتد، مما دفع النادي الأهلي إلى استقطاب بوسيتش بعقدٍ لموسمين.

وقاد الهولندي الفريق إلى الفوز 1ـ0 على الدرعية، في افتتاحية جولات دوري روشن السعودي، و2ـ1 على الأنوار، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، و4ـ0 على أبها، ضمن الجولة الثانية من الدوري، وأخيرًا 1ـ0 على أوكلاند إف سي، في المواجهة المؤهلة لمباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال».

ويلتقي الأهلي، السبت، مضيفه الخلود، ضمن رابع جولات «روشن».