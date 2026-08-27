في بداية مئوية جديدة.. التبديل يثير ديميرال

عبَّر التركي مريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، استغرابه بعد إخراجه مستبدلًا خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة أوكلاند إف سي النيوزيلندي، مساء الأربعاء في جدة، ضمن كأس القارات للأندية 2026.

وفاز الأهلي 1-0 على ضيفِه، في ملعب «الإنماء»، وتأهل لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، المقرّرة في 19 سبتمبر المقبل على أرض بطل إفريقيا.

وحسبما رصدت «الرياضية»، ظهر ديميرال مُستغرِبًا، وهو في طريقه إلى دكَّة الاحتياط، من قرار الجهاز الفني سحبه في الدقيقة 90 وإدخال المدافع محمد بكر بدلًا منه.

وسُئل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب بطل آسيا، عن ذلك، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، فقال إن ما حدث «مجرد سوء فهم»، نافيًا وقوع مشكلة في التبديلات.

ويُمثِّل ديميرال الأهلي منذ صيف 2023، ولعِب أمام أوكلاند مباراته رقم 101 بقميص الفريق.