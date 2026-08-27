بعد 18 عاما.. فنربخشة يعود إلى الأبطال

تأهل فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي 2ـ1 في إياب الدور الفاصل، الأربعاء ليتأهل بمجموع المباراتين «3ـ2».

وعلى ملعب جروباما يدين فنربخشة بالتأهل إلى فيدات موريكي وآرشي براون اللذين سجلا الهدفين في الشوط الأول بملعب ليون، بينما سجل لويس أوبيندا هدف أصحاب الأرض.

ويعود فنربخشة إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب طويل دام نحو 18 عامًا منذ موسم 2008-2009.

وفي الدور الفاصل نفسه، تأهل أيك أثينا اليوناني أيضًا إلى مرحلة الدوري بعد فوزه الكبير 4ـ0 على ليفسكي.