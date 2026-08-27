الاتحاد السعودي يرحب بتراجع «فيفا».. ويدعم إنفانتينو

رحب الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، بما جاء في البيان المشترك الصادر من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، والسويدي ماتياس جرافستروم الأمين العام، والذي تضمن الإقرار بالخطأ وعدم المضي في مقترح «FIFA Forward Enterprise»، إلى جانب الالتزام بمراجعة الإجراءات ذات الصلة بهذا المقترح.

وقال الاتحاد السعودي في بيان، الخميس: «إن المجلس ثمّن ما تضمنته الرسالة من التزامٍ تام بالاستفادة مما حدث، والمضي قدمًا في عملية تطوير الإجراءات وآليات التواصل، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتعامل مع التحديات المقبلة بروحٍ من الوحدة والشفافية».

مؤكدًا أن ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات عملية، تمثّل أساسًا مهمًّا لتعزيز الثقة، لا سيما في ظل تباين وجهات النظر داخل منظومة كرة القدم الدولية، بما يُعزز أهمية توسيع نطاق الحوار والتواصل المباشر والبنَّاء بين مختلف الأطراف، التي تسعى بشكلٍ هادفٍ إلى تطوير مسيرة كرة القدم بالعالم.

وأكد مجلس الإدارة أن مواصلة تطوير كرة القدم تتطلب وحدة منظومتها الدولية، وتضافر جهود مختلف أطرافها، داعيًا إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والوطنية، بما يُسهم في تقريب وجهات النظر، مشددًا على أهمية أن تظل مصلحة كرة القدم ولاعبيها وجماهيرها في مقدمة الأولويات.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته اتحادًا وطنيًّا وعضوًا في الاتحاد الآسيوي، يقدِّر دور رئيسه الشيخ سلمان آل خليفة في السعي لمصلحة كرة الآسيوية، ويؤكد استمرار التعاون المثمر مع الاتحاد القاري، كما يُبدي الاتحاد استعداده لدعم جميع الجهود التي تُسهم في تعزيز الحوار والتوافق ووحدة أسرة كرة القدم الدولية.

وجدَّد الاتحاد السعودي، دعمه وتقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، على مدى ما يقارب عقدًا من الزمن، لتعزيز وحدة أسرة كرة القدم، ومواصلة تطوير اللعبة ونموها وتوسيع حضورها عالميًّا، بما يُحقق مصلحة جميع أطرافها، ويُلبي تطلعات لاعبيها وجماهيرها حول العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى النجاحات المضيئة التي حققتها النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم، والتي جسَّدت عمل المنظومة الكروية الدولية بروحٍ واحدة.