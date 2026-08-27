برشلونة يتعاقد مع ليفاكوفيتش

تعاقد نادي برشلونة الإسباني، مع الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، حارس المرمى، قادمًا من فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم، حتى 2030، وفقًا لما أعلنه «الكاتالوني» الخميس.

وكشف برشلونة عن إتمام صفقة انتقال ليفاكوفيتش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بعدما بثّ صورتين للاعب الجديد كاتبًا :«مزيد من الأمان بين الخشبات الثلاث، أهلا بك، ليفاكوفيتش، جاهز للدفاع عن مرمانا».

وأصدر العملاق الكاتالوني بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«توصل برشلونة إلى اتفاق مع فنربخشة لانتقال الكرواتي حارس المرمى الذي وقّع عقدًا لمدة أربعة مواسم حتى 30 يونيو 2030».

وبدأ ليفاكوفيتش مسيرته على صعيد الفئات العمرية مع فريق أن كا زادار «2010ـ2012»، قبل انتقاله إلى فريق أن كا زغرب، تحت 19 عامًا في الأول من يوليو 2012، ليرفعه إلى فريقه الأول مباشرة في مطلع موسم 2012ـ2013، قبل انتقاله بعد أربعة مواسم إلى دينامو زغرب في 2015ـ2016.

ودافع ليفاكوفيتش عن ألوان دينامو لمدة 7 مواسم، خاض خلالها 295 مباراة، ضمن كافة المسابقات، وتلقّى 249 هدفًا، وخرج 137 مرة بشباك نظيفة، محققًا لقب الدوري 7 مرات.

وأسهم نجاح ليفاكوفيتش مع دينمو للانتقال إلى فنربخشة في صيف 2023، وشارك مع فريق العاصمة التركية في 74 مباراة، خرج خلالها 24 مرة بشباك نظيفة.

والتحق ليفاكوفيتش بجيرونا على سبيل الإعارة في صيف 2025، لكنه لم يشارك في أي مباراة، قبل العودة إلى دينامو في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة أيضًا، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الكرواتي.

وعلى الصعيد الدولي، تولى ليفاكوفيتش حراسة مرمى المنتخب الكرواتي الأول منذ 2017، وشارك في ثلاث نسخ مونديالية في 2018 و2022 و2026، إضافة إلى نسختين في كأس أوروبا 2021 و2024.

وحقق ليفاكوفيتش الميدالية البرونزية مع منتخب بلاده في مونديالي 2018 و2022، وتصدى لركلات الترجيح أمام اليابان، والبرازيل في مونديال 2022.

وينضم ليفاكوفيتش إلى البولندي فويتشيخ شتشيزني، حارس المرمى المخضرم، ليشكلا معًا دعمًا لجوان حارسيا، الحارس الأساسي لبرشلونة.