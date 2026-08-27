الهلال يجهز واتكينز قبل «الكلاسيكو»

طلب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، وضع برنامج خاص للإنجليزي أولي واتكينز مهاجمه الجديد، بهدف تجهيزه قبل مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، الثلاثاء المقبل، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض «المؤجلة» من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان حساب «الرياضية عاجل» أكد وفق مصدر خاص، الخميس، أن واتكينز «30 عامًا»، سيصل عبر طائرة خاصة، إلى الرياض العاصمة، مساء الجمعة، تمهيدًا لدخوله قائمة القطب العاصمي.

واستبعد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا لاعبه واتكينز، من المواجهة الافتتاحية في «البريميرليج» أمام برايتون التي خسرها برباعية الأحد الماضي.

ووفق شبكة «ذا أثلتيك» البريطانية، الخميس، أخبر واتكينز إدارة أستون فيلا برغبته في الانتقال إلى الهلال خلال النافذة الصيفية الجارية.

يذكر أن واتكينز لعب خلال مسيرته الكروية 499 مباراة سجل خلالها 183 هدفًا وصنع 80.