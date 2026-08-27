ماريسكا يعلن جاهزية بوعدي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، جاهزية المغربي أيوب بوعدي، الوافد الجديد، لخوض مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الممتاز، الجمعة.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي، قبل اللقاء :«بوعدي جاهز، كان يتدرب مع ناديه السابق وبالتالي فهو في حالة بدنية جيدة، سنرى كم سيحتاج من ‌وقت للتأقلم مع ‌المدينة والفريق، لكن المؤكد أنه جاهز للمشاركة»، مبديًا إعجابه بمهارة المغربي الشاب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم ممارسة الكثير من الضغوط عليه في بداية مشواره، مضيفًا :«هو هادئ للغاية، لا يبدو في الثامنة عشرة من عمره، بل يظهر بمظهر أكثر نضجًا وهو أمر مهم، لكن في كل الأحوال علينا التعامل معه بحذر وتأنٍ لأنه لا يزال شابًا وقادمًا من بلد مختلف، لا يوجد أيّ استعجال بشأنه، سيساعدنا الآن وفي المستقبل، لكنه لا يزال في الثامنة عشرة من عمره ⁠فقط، من واجبي وواجب النادي التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة من دون ممارسة ‌أي ضغوط عليه، فهو لا يزال شابًا ‌ويحتاج إلى بعض الوقت».

وشارك بوعدي في 30 مباراة ​بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعدما أصبح ‌في 2023 أصغر لاعب يمثل ليل وعمره 16 عامًا.

وظهر لاعب الوسط للمرة الأولى مع المنتخب المغربي الأول في مايو الماضي، قبل أن يدخل تشكيلة المنتخب الرسمية المشاركة في كأس العالم 2026. وخاض بوعدي مباراته الأولى في المونديال أمام البرازيل، كما شارك أساسيًا في 5 من 6 مباريات لعبها المغرب في طريقه إلى دور الثمانية.

وانضم الدولي المغربي إلى صفوف ​الفريق الإنجليزي قادمًا من ليل، الأربعاء، في عقد مدته 5 أعوام.

ولم يكشف النادي عن قيمة التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عامًا لكن تقارير إعلامية بريطانية قدرتها بنحو 116.8 مليون دولار.

وفيما يخص إصابة إليوت أندرسون، الذي اضطر للخروج من الملعب خلال الشوط الثاني من فوز السيتي على أرضه أمام ⁠بورنموث، الأحد الماضي، طمأن ماريسكا الجماهير، مبينًا أنها مجرد تقلص عضلي، متابعًا :«هو بخير، خرج من الملعب بسبب تقلص عضلي، أما ماتيوس نونيز فهو لم يستعد لياقته بنسبة 100% بعد مشاركته بديلًا ضد بورنموث، ولا يزال جيريمي دوكو غائبًا».

وأكد المدرب الإيطالي رحيل المصري عمر مرموش، الذي ارتبط على نطاق واسع بالانتقال إلى توتنام هوتسبير، مبينًا أن المفاوضات جارية مع جاك جريليش، وسط تقارير تفيد أنه قد يغادر قبل نهاية فترة الانتقالات.

ومع ذلك، لم يرد ماريسكا على الأسئلة المتعلقة بخطط الانتقالات الخاصة بالنادي، في الوقت الذي تستمر فيه التقارير بشأن التعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي، مكتفيًا بقوله :«كل شيء ممكن خلال فترة الانتقالات، سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي، من الصعب جدًا التفكير ​في فترة الانتقالات لأن لدينا مباراة بعد ​24 ساعة».

وعزز مانشستر سيتي صفوفه يوليو الماضي بالتعاقد مع الإنجليزي إليوت أندرسون، لاعب الوسط، قادمًا من نوتنجهام فورست، مقابل 158 مليون دولار.